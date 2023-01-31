Военная разведка Британии: разведывательные атаки ВС РФ стали более согласованными

Представители военной разведки Великобритании заявили, что российская армия предпримет новое наступление в Донбассе с целью отвлечь ВСУ от Бахмута.

Отчет Министерства обороны Великобритании гласит, что в последние несколько дней ВС РФ предпринимают разведывательные атаки в районе Павловки и Угледара. По мнению военных экспертов Британии, атаки российской армии стали "более согласованными".

В иностранном военном ведомстве считают, что армия РФ постарается отвлечь украинские силы от "бахмутского сектора".

Авторы доклада допускают, что ВС РФ удастся добиться локальных побед. При этом говорится, что для важного в оперативном отношении прорыва у российской армии не хватит ресурсов.

Ранее представители ВСУ заявляли об "адских" боях и огромных потерях под Артёмовском.