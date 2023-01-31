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Бойцы "Отважных" из ПТУРа уничтожили бронетранспортёр ВСУ с личным составом

Силовые структуры

Разведчики группировки "О" российской армии вскрыли, как украинские националисты на один из участков направления Кременная — Сватово стягивают бронированную технику с личным составом.

Бойцы "Отважных" из ПТУРа уничтожили бронетранспортёр ВСУ с личным составом

Помешать замыслу бандеровцев выехал передвижной противотанковый комплекс "Штурм-С".

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". В результате точного попадания бойцов "Отважных" бронетранспортер боевиков ВСУ был уничтожен вместе с экипажем.

Ранее сообщалось, что 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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