Разведчики группировки "О" российской армии вскрыли, как украинские националисты на один из участков направления Кременная — Сватово стягивают бронированную технику с личным составом.
Помешать замыслу бандеровцев выехал передвижной противотанковый комплекс "Штурм-С".
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". В результате точного попадания бойцов "Отважных" бронетранспортер боевиков ВСУ был уничтожен вместе с экипажем.
Ранее сообщалось, что
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Массовый отток военных из армии Польши говорит о кризисе в войсках.