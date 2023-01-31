Бойцы "Отважных" из ПТУРа уничтожили бронетранспортёр ВСУ с личным составом

Разведчики группировки "О" российской армии вскрыли, как украинские националисты на один из участков направления Кременная — Сватово стягивают бронированную технику с личным составом.

Помешать замыслу бандеровцев выехал передвижной противотанковый комплекс "Штурм-С".

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". В результате точного попадания бойцов "Отважных" бронетранспортер боевиков ВСУ был уничтожен вместе с экипажем.

Ранее сообщалось, что