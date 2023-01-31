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Пушилин: в Угледар перебрасываются новые бригады ВСУ

Силовые структуры

По распоряжению Киева в Угледар перебрасываются всё новые бригады ВСУ, в числе которых есть и морпехи. Киевские власти даже не думают отдать приказ своим военным на отступление из города, чтобы сохранить их жизни. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: в Угледар перебрасываются новые бригады ВСУ

При этом киевские власти не могут не понимать, что Угледар для них уже почти потерян, отметил Пушилин.

"Не менее ощутимым для них будет и потеря Угледара, именно поэтому они перебрасывают туда новые резервы, новые бригады, и морпехов сейчас. И мы это ощущаем, что здесь также никакого приказа на отступление или сохранение жизней своих же украинских военнослужащих со стороны руководства Украины нет", — сказал Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Врио главы ДНР добавил, что после взятия Угледара ВС РФ смогут начать активно действовать в направлении Марьинки, Курахово и Красноармейска.

До этого Пушилин уже говорил, что подразделения ВСУ держатся за свои позиции в Угледаре в высотных зданиях и на промышленных объектах, однако уйти оттуда без приказа командования не могут.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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