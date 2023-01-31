Пушилин: в Угледар перебрасываются новые бригады ВСУ

По распоряжению Киева в Угледар перебрасываются всё новые бригады ВСУ, в числе которых есть и морпехи. Киевские власти даже не думают отдать приказ своим военным на отступление из города, чтобы сохранить их жизни. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

При этом киевские власти не могут не понимать, что Угледар для них уже почти потерян, отметил Пушилин.

"Не менее ощутимым для них будет и потеря Угледара, именно поэтому они перебрасывают туда новые резервы, новые бригады, и морпехов сейчас. И мы это ощущаем, что здесь также никакого приказа на отступление или сохранение жизней своих же украинских военнослужащих со стороны руководства Украины нет", — сказал Пушилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Врио главы ДНР добавил, что после взятия Угледара ВС РФ смогут начать активно действовать в направлении Марьинки, Курахово и Красноармейска.

До этого Пушилин уже говорил, что подразделения ВСУ держатся за свои позиции в Угледаре в высотных зданиях и на промышленных объектах, однако уйти оттуда без приказа командования не могут.