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У Артёмовска российские войска продвигаются с боями от Клещеевки

Силовые структуры

У Артёмовска армия Российской Федерации продвигается с боями от населённого пункта Клещеевка в сторону автотрассы (южнее города).

У Артёмовска российские войска продвигаются с боями от Клещеевки

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Такое положение дел признают и в Офисе президента Украины.

"На севере у них не получается окружить — там превышающие высоты, а на юге проще", — завил советник ОПУ Алексей Арестович.

Также армия России начала движение от Соледара на север с целью взять в окружение Северск, подытожил русофоб.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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