У Артёмовска армия Российской Федерации продвигается с боями от населённого пункта Клещеевка в сторону автотрассы (южнее города).
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Такое положение дел признают и в Офисе президента Украины.
"На севере у них не получается окружить — там превышающие высоты, а на юге проще", — завил советник ОПУ Алексей Арестович.
Также армия России начала движение от Соледара на север с целью взять в окружение Северск, подытожил русофоб.
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Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.