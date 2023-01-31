У Артёмовска российские войска продвигаются с боями от Клещеевки

У Артёмовска армия Российской Федерации продвигается с боями от населённого пункта Клещеевка в сторону автотрассы (южнее города).

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Такое положение дел признают и в Офисе президента Украины.

"На севере у них не получается окружить — там превышающие высоты, а на юге проще", — завил советник ОПУ Алексей Арестович.

Также армия России начала движение от Соледара на север с целью взять в окружение Северск, подытожил русофоб.