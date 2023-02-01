ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове

Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.

Ракетным ударом был уничтожен склад с западным вооружением и боеприпасами, сообщает издание "Военное обозрение". Также в результате атаки значительно повреждён штаб, в котором планировались боевые операции ВМФ Украины против Черноморского флота России.

Авторы материала напоминают, что в ходе спецоперации ВКС РФ полностью или частично уничтожили практически все возведённые постройки, которые должны были стать структурными объектами натовской базы.

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