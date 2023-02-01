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Сальдо: случаи перехода военных ВСУ на сторону РФ фиксируются регулярно

Силовые структуры

На Херсонском направлении спецоперации регулярно регистрируются случаи перехода солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российскую сторону, следует из заявления врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Сальдо: случаи перехода военных ВСУ на сторону РФ фиксируются регулярно

По его словам, власти региона не торопятся распространять такие сведения. Он отметил, что Киев, узнав о переходе украинских военных на сторону РФ, способен начать репрессии в отношении их родственников.

"Переход случается регулярно, хотя и не носит массового характера", — уточнил Сальдо в беседе с РИА Новости.

Как пояснил врио главы Херсонской области, в Вооружённых силах Украины действует жёсткая принудительная система, ведь киевскому режиму удаётся отправлять на убой большое количество мобилизованных граждан.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что два офицера элитного подразделения Украины перешли на сторону ВС РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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