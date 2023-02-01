Марочко: заградотряд ВСУ застрелил трёх украинских военных при попытке бегства

Заградотряд Вооружённых сил Украины (ВСУ) застрелил украинских военнослужащих, пытавшихся покинуть свои позиции, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, разведчики зафиксировали этот инцидент неподалёку от Макеевки в ЛНР. Как пояснил офицер, солдаты ВСУ при бегстве намеревались перейти реку Жеребец, однако их обнаружил заградотряд.

"По ним открыли огонь", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что в списке погибших значатся трое украинских военных. Представитель Народной милиции ЛНР подчеркнул: боевики ВСУ, которым удалось выжить, вернулись на прежние позиции.

Ранее Марочко сообщил, что украинские солдаты подорвались на собственных минах в районе населённого пункта Кременная в Луганской Народной Республике.