Журналист Reuters Стоун: вместо ракет ATACMS Киев получит другое "новое оружие"

Белый дом не решился передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но вместо них Пентагон даст Киеву не менее опасное оружие, рассказал журналист агентства Reuters Майк Стоун.

Специализирующийся на военно-промышленном комплексе США репортёр заявил, что украинская армия получит от Вашингтона управляемые бомбы GLSDB, дальность применения которых составляет 150 км.

"GLSDB — это новое оружие, которое удвоит текущую дальность артиллерии Украины", — написал Стоун на своей странице в соцсети.

Обещанный ВСУ американский боеприпас является планирующей авиабомбой, он использует ракетный двигатель только для набора высоты. Это означает, что вместо полёта по баллистической траектории GLSDB может выбирать цели на 360 градусов, используя любые углы атаки.

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