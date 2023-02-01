19FortyFive: РФ сделала себе лучший подарок — корабль "Адмирал Головко" с гиперзвуковым оружием

Военно-морской флот РФ получит "лучший подарок" в 2023 году, сообщает 19FortyFive. Речь идёт о новейшем боевом корабле "Адмирал Головко" с гиперзвуковым оружием.

По словам обозревателя Питера Сучиу, этот невероятно боеспособный фрегат оснащён современными крылатыми ракетными комплексами "Калибр" и "Оникс". Он добавил, что на корабле также размещены зенитно-ракетные комплексы "Полимен-Редут", позволяющие отражать атаки.

"Со временем корабль будет вооружён гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Фрегат "Адмирал Головко" — лучший подарок, который будет передан ВМФ РФ уже в марте", — сказано в материале.

Как пояснил журналист, новый российский корабль эффективен против подводных лодок, авиации и другой техники гипотетического противника, ведь он способен бить по целям с расстояния более 1,5 тысячи километров.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал строительство четырёх атомных подводных лодок в рамках действующей программы вооружений.