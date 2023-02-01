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19FortyFive: РФ сделала себе лучший подарок — корабль "Адмирал Головко" с гиперзвуковым оружием

Силовые структуры

Военно-морской флот РФ получит "лучший подарок" в 2023 году, сообщает 19FortyFive. Речь идёт о новейшем боевом корабле "Адмирал Головко" с гиперзвуковым оружием.

19FortyFive: РФ сделала себе лучший подарок — корабль "Адмирал Головко" с гиперзвуковым оружием

По словам обозревателя Питера Сучиу, этот невероятно боеспособный фрегат оснащён современными крылатыми ракетными комплексами "Калибр" и "Оникс". Он добавил, что на корабле также размещены зенитно-ракетные комплексы "Полимен-Редут", позволяющие отражать атаки.

"Со временем корабль будет вооружён гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Фрегат "Адмирал Головко" — лучший подарок, который будет передан ВМФ РФ уже в марте", — сказано в материале.

Как пояснил журналист, новый российский корабль эффективен против подводных лодок, авиации и другой техники гипотетического противника, ведь он способен бить по целям с расстояния более 1,5 тысячи километров.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал строительство четырёх атомных подводных лодок в рамках действующей программы вооружений.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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