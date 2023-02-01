У Зеленского требуют от СБУ арестовать смутьяна Соскина, а заодно и Гордона с Шустером

Киевский экономист Олег Соскин, когда-то агитировавший за НАТО, а недавно позволивший усомниться в успехах армии Украины, уже оперативно зачислен в агенты РФ.

Его, в частности, обвиняет депутат Рады Елизавета Богуцкая.

Нардеп из партии Зеленского возмущена словами Соскина об ответственности лидера Незалежной за военные действия и упоминания коррупционных скандалов с Андреем Ермаком и с министром обороны Резниковым.

Она требует от СБУ немедленно заняться этими заявлениями политолога.

"Соскина тоже можно будет обменять на наших пленных, в количестве хотя бы 50-ти человек. В России он прекрасно впишется в команду Медведчука. Думаю, что вскоре он вполне может стать героем минутки ненависти Скабеевой. Или Соловьева. Гармонично будет с Марго Симоньян в диалоге смотреться", — пишет русофобка.

По её словам, Соскин, критикующий последнее время ВСУ и Зеленского, может тайно работать на Медведчука, который анонсировал, что собирает "украинскую" команду, чтобы мир "услышал голос другой Украины".

"В следующий раз только пожизненный срок. Или даже не надо ждать следующего раза. Просто кончить его там, в России", — угрожала Богуцкая.

В список врагов попали и Дмитрий Гордон, и Савик Шустер, которых ей слушать "до тошноты отвратительно".