Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в населённом пункте Никольское Донецкой Народной Республики.
По словам экспертов из представительства ДНР в СЦКК, атака со стороны украинских войск началась 31 января примерно в 18:00 по местному времени. Отмечается, что в результате удара скончался иеромонах Вонифатий.
"Тяжело ранена схимонахиня Савва. Просим о них молитв", — прокомментировали в монастыре.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о попадании ракеты украинского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-300 в жилой дом, расположенный в Харьковской области. Как подчеркнул чиновник, ВСУ не прекращают "кошмарить" мирных жителей Донбасса и Украины.
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