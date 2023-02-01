При ударе ВСУ по монастырю в Никольском ДНР погиб священник и тяжело ранена монахиня

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в населённом пункте Никольское Донецкой Народной Республики.

По словам экспертов из представительства ДНР в СЦКК, атака со стороны украинских войск началась 31 января примерно в 18:00 по местному времени. Отмечается, что в результате удара скончался иеромонах Вонифатий.

"Тяжело ранена схимонахиня Савва. Просим о них молитв", — прокомментировали в монастыре.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о попадании ракеты украинского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-300 в жилой дом, расположенный в Харьковской области. Как подчеркнул чиновник, ВСУ не прекращают "кошмарить" мирных жителей Донбасса и Украины.