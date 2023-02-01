Полковник Киселёв: ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции РФ под Кременной

Вооружённые силы Украины (ВСУ) каждый день по пять-семь раз пытаются атаковать позиции подразделений РФ на Кременском направлении, следует из заявления полковника ЛНР Виталия Киселёва.

По его словам, атаки украинских войск остаются безуспешными и приводят к большому количеству потерь.

"ВСУ маленькими диверсионными группами пытаются выстроить бронетехнику, сделать ударный кулак, прощупать, несмотря на колоссальнейшие потери", — уточнил Киселёв в эфире "Соловьёв. Live".

Кроме того, он отметил, что Вооружённые силы РФ создали грамотную оборонительную систему у Кременной и Сватово. Как пояснил полковник, российские солдаты продолжают постепенно продвигаться по направлению к населённому пунту Терны в ДНР.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что боевики ВСУ подорвались на собственных минах в районе Кременной.