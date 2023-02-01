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Полковник Киселёв: ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции РФ под Кременной

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) каждый день по пять-семь раз пытаются атаковать позиции подразделений РФ на Кременском направлении, следует из заявления полковника ЛНР Виталия Киселёва.

Полковник Киселёв: ВСУ безуспешно пытаются атаковать позиции РФ под Кременной

По его словам, атаки украинских войск остаются безуспешными и приводят к большому количеству потерь.

"ВСУ маленькими диверсионными группами пытаются выстроить бронетехнику, сделать ударный кулак, прощупать, несмотря на колоссальнейшие потери", — уточнил Киселёв в эфире "Соловьёв. Live".

Кроме того, он отметил, что Вооружённые силы РФ создали грамотную оборонительную систему у Кременной и Сватово. Как пояснил полковник, российские солдаты продолжают постепенно продвигаться по направлению к населённому пунту Терны в ДНР.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что боевики ВСУ подорвались на собственных минах в районе Кременной.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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