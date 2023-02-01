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Полковник ЛНР Киселёв: ВС РФ берут Артёмовск в клещи для выхода к Часову Яру

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ продолжают участвовать в ожесточённых боях неподалёку от Артёмовска, чтобы взять его в клещи для последующего выхода к Часову Яру. Об этом заявил полковник Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

Полковник ЛНР Киселёв: ВС РФ берут Артёмовск в клещи для выхода к Часову Яру

В беседе с ТАСС он отметил, что российские подразделения на этом направлении спецоперации ведут борьбу с артиллерийскими установками, пехотой и личным составом украинской армии, который прибывает из таких населённых пунктов, как Краматорск, Славянск и Часов Яр.

Задача бойцов РФ — разрушить логистические цепочки доставки снарядов и новых резервов ВСУ, уточнил Киселёв. 

"Идут ожесточённые бои, Артёмовск берётся в клещи так называемые с выходом на Часов Яр", — подтвердил полковник.

Ранее бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что ВС РФ продвигаются у Артёмовска от Клещеевки в сторону трассы.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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