Полковник ЛНР Киселёв: ВС РФ берут Артёмовск в клещи для выхода к Часову Яру

Вооружённые силы РФ продолжают участвовать в ожесточённых боях неподалёку от Артёмовска, чтобы взять его в клещи для последующего выхода к Часову Яру. Об этом заявил полковник Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

В беседе с ТАСС он отметил, что российские подразделения на этом направлении спецоперации ведут борьбу с артиллерийскими установками, пехотой и личным составом украинской армии, который прибывает из таких населённых пунктов, как Краматорск, Славянск и Часов Яр.

Задача бойцов РФ — разрушить логистические цепочки доставки снарядов и новых резервов ВСУ, уточнил Киселёв.

"Идут ожесточённые бои, Артёмовск берётся в клещи так называемые с выходом на Часов Яр", — подтвердил полковник.

Ранее бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что ВС РФ продвигаются у Артёмовска от Клещеевки в сторону трассы.