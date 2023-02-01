Автор Die Welt* Шильц: победа Украины невозможна, Запад оттягивает капитуляцию Киева

С каждым днём становится всё более очевидно, что Украине не удастся победить российские войска на поле боя, заявил немецкий аналитик Кристоф Шильц.

У ВСУ кончаются людские и материальные ресурсы, тогда как армия России полностью приспособилась к боевым действиям и имеет большие запасы, добавил он.

"Победа означает отвоевание всех занятых территорий, в том числе Крыма. Но с сегодняшней точки зрения и в данных обстоятельствах это невозможно", — уточнил эксперт в статье для издания Die Welt*.

Вся поддержка западных стран сводится к тому, чтобы Украина не была вынуждена капитулировать немедленно, подчеркнул Шильц. Он уверен, что Европа и США сейчас добиваются быстрого прекращения огня для заморозки украинского конфликта.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.