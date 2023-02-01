Задержанные на Урале украинские агенты признались в уничтожении железнодорожной инфраструктуры. Это следует из информации, опубликованной ФСБ России. Террористы рассказали, что занимались поджогом электрощитовых подстанций. Теракты они осуществляли по заказу украинских спецслужб.
В ведомстве отметили, что против террористов возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Содействие террористической деятельности". Подозреваемым грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения, сообщили в ФСБ.
Ранее Pravda.Ru писала, что в Свердловской области задержаны три украинских боевика, готовившие теракты на железной дороге. Свою деятельность они осуществляли на деньги украинских спецслужб.
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