ФСБ: Задержанные на Урале украинские агенты дали признательные показания

Задержанные на Урале украинские агенты признались в уничтожении железнодорожной инфраструктуры. Это следует из информации, опубликованной ФСБ России. Террористы рассказали, что занимались поджогом электрощитовых подстанций. Теракты они осуществляли по заказу украинских спецслужб.

В ведомстве отметили, что против террористов возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Содействие террористической деятельности". Подозреваемым грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения, сообщили в ФСБ.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Свердловской области задержаны три украинских боевика, готовившие теракты на железной дороге. Свою деятельность они осуществляли на деньги украинских спецслужб.