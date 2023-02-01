Козюлин: поставка Украине боеприпасов GLSDB к РСЗО HIMARS повышает риски для Крыма

Если Вашингтон направит в Киев бомбы GLSDB, то градус эскалации конфликта резко возрастёт. В таком случае российская армия столкнётся с ракетой, которая была переделана из корректируемой авиабомбы. Об этом заявил военный эксперт Вадим Козюлин.

Однако у России есть мощные системы противовоздушной обороны, способные противостоять дальнобойным ракетам противника. Снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS довольно крупного размера, поэтому цель не останется незамеченной, подчеркнул эксперт.

Проблема состоит только в том, что бомбы GLSDB являются эффективным высокоточным оружием с внушительной дальностью полёта, отметил Козюлин.

"В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым", — указал он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.