Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в Донбассе, уничтожая противника по всей линии фронта. Военкор Чингис Дамбиев в своём Telegram-канале проинформировал об очередном успехе русской армии.
Вооружённые силы Российской Федерации в ходе боёв в районе Артёмовска (Бахмута) уничтожили командира боевой снайперской группы третьей штурмовой бригады ВСУ (бывший нацистский полк "Азов"*), старшего лейтенанта Игоря Линдюка с позывным Егерь.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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