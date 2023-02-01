Под Артёмовском ВС РФ уничтожен командир снайперской группы ВСУ Игорь Линдюк

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в Донбассе, уничтожая противника по всей линии фронта. Военкор Чингис Дамбиев в своём Telegram-канале проинформировал об очередном успехе русской армии.

Игорь Линдюк, уничтоженный командир группировки ВСУ

Вооружённые силы Российской Федерации в ходе боёв в районе Артёмовска (Бахмута) уничтожили командира боевой снайперской группы третьей штурмовой бригады ВСУ (бывший нацистский полк "Азов"*), старшего лейтенанта Игоря Линдюка с позывным Егерь.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ