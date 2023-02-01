Бывшего замминистра обороны Украины Шаповалова обвинили в коррупции

Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения в коррупции бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову и ещё двум чиновникам по делу о коррупции в оборонном ведомстве. Их обвиняют в завышении закупочных цен на продукты для нужд ВСУ. Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Вместе с Шаповаловым обвинения предъявлены бывшему заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому и бывшему заместителю главы госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

Обвинение связано с закупками ВСУ бронежилетов и средств индивидуальной защиты. Общий ущерб следствие оценивает в более чем 30 млн долларов.

Ранее Рravda.Ru писала, что после скандала с закупкой питания ушёл в отставку Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ.