Гуменюк назвала деятельность ДРГ ВС России в районе Херсона имитацией активности

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк считает, что деятельность российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в устье Днепра в районе Херсона лишь имитация активности. Кроме того, это может указывать на проверку прочности обороны ВСУ.

Она уверена, что у ВС РФ нет сил и резервов для форсирования Днепра. Что касается Кинбурнской косы, эту территорию Гуменюк назвала "серой зоной", так как ни украинские, ни российские войска не могут там закрепиться.

"Эти территории географически сложны для закрепления и постоянно находятся под обстрелами. Если преобладает с нашей стороны, можно считать, что наш контроль, если с другой стороны — другой", — приводит слова Гуменюк "Страна.ua".