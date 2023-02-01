Советник врио губернатора Донецкой Народной Республики Ян Гагин объяснил, что стало причиной замедления наступления российских войск в районе Угледара.
Гагин заверил, что наступление по-прежнему продолжается, хоть его скорость и несколько снизилась. Сейчас на этом участке каждый день работают российские артиллеристы, ведущие огонь по хорошо укреплённым позициям ВСУ.
"Мы должны понимать, что город является частью большой промзоны", — сказал Гагин на канале "Россия 1".
Чиновник объяснил, что в Угледаре есть две шахты, из-за чего штурм города вести сложно.
Интенсивность наступления российскими военными в Угледаре была снижена для сохранения жизней бойцов.
При этом, по данным Гагина, угледарское и артёмовское направления остаются самыми "горячими".
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