Помощник Пушилина Гагин: темпы наступления ВС РФ в Угледаре снизились из-за особенностей города

Советник врио губернатора Донецкой Народной Республики Ян Гагин объяснил, что стало причиной замедления наступления российских войск в районе Угледара.

Гагин заверил, что наступление по-прежнему продолжается, хоть его скорость и несколько снизилась. Сейчас на этом участке каждый день работают российские артиллеристы, ведущие огонь по хорошо укреплённым позициям ВСУ.

"Мы должны понимать, что город является частью большой промзоны", — сказал Гагин на канале "Россия 1".

Чиновник объяснил, что в Угледаре есть две шахты, из-за чего штурм города вести сложно.

Интенсивность наступления российскими военными в Угледаре была снижена для сохранения жизней бойцов.

При этом, по данным Гагина, угледарское и артёмовское направления остаются самыми "горячими".