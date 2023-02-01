Коротченко: ВСУ начнут обстреливать города России после получения боеприпасов GLSDB

Возможная поставка на Украину американских боеприпасов GLSDB, дальность полёта которых составляет 150 километров, несёт прямую угрозу безопасности России. Киев сможет наносить удары по российским объектам критической инфраструктуры и городам, которые находятся в зоне поражения данных ракетных установок. Об этом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя Pravda.Ru новый пакет военной помощи США для ВСУ.

"Будут атаковать российскую территорию", — подчеркнул он.

Однако Москва может ответить на поставку дальнобойных ракет размещением тактического ядерного оружия (ТЯО) на его носителях, указал Коротченко. Россия должна быть готова использовать любые виды вооружения для сохранения национальной безопасности страны, считает он.

"Все красные линии давно Запад перешёл", — напомнил эксперт.

Кроме того, Коротченко не исключает, что в скором времени Пентагон поставит в Киев баллистические ракеты класса "земля — земля" ATACMS с дальностью полёта до 300 километров.

"Мы движемся ко второму Карибскому кризису. Надо быть полноценными к нему готовыми, включая размещение тактического ядерного оружия на средствах доставки с возможностью противодействия НАТО", — заявил собеседник Pravda.Ru.