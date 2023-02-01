Украинский олигарх Игорь Коломойский похитил со счетов госпредприятий более $1 млрд. Об этом заявили в Службе безопасности Украины. В ведомстве уточнили, что речь идет о предприятиях "Укрнафт" и "Укртатнафт".
Как сообщают местные СМИ, обыски в допе олигарха связаны именно с махинациями со счетами госкомпаний.
Напомним, обыски в доме олигарха Игоря Коломойского прошли утром 1 февраля. На тот момент их причина не уточнялась.
Как ранее писала Рravda.Ru, детективами НАБУ были проведены следственные действия, в ходе которых изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое.
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