СБУ заявила о разоблачении масштабных схем хищений на $1 млрд в "Укрнафте" и "Укртатнафте"

Украинский олигарх Игорь Коломойский похитил со счетов госпредприятий более $1 млрд. Об этом заявили в Службе безопасности Украины. В ведомстве уточнили, что речь идет о предприятиях "Укрнафт" и "Укртатнафт".

Как сообщают местные СМИ, обыски в допе олигарха связаны именно с махинациями со счетами госкомпаний.

Напомним, обыски в доме олигарха Игоря Коломойского прошли утром 1 февраля. На тот момент их причина не уточнялась.

Как ранее писала Рravda.Ru, детективами НАБУ были проведены следственные действия, в ходе которых изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое.