Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал активность ведомства

Глава СБУ Василий Малюк назвал истинные причины обысков и арестов украинских чиновников и олигархов. По его словам, ведомство "наносит глобальный удар по внутреннему врагу".

По мнению Малюка, сейчас идет отработка лиц, которые угрожают безопасности Украины.

"Предателей Украины и агентов российских спецслужб; представителей организованной преступности; должностных лиц, чиновников и коррупционеров, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса и т. д.", — сказал Малюк.

Ранее Рravda.Ru писала, что СБУ проводит обыск у украинского олигарха Коломойского.