Глава СБУ Василий Малюк назвал истинные причины обысков и арестов украинских чиновников и олигархов. По его словам, ведомство "наносит глобальный удар по внутреннему врагу".
По мнению Малюка, сейчас идет отработка лиц, которые угрожают безопасности Украины.
"Предателей Украины и агентов российских спецслужб; представителей организованной преступности; должностных лиц, чиновников и коррупционеров, подрывающих экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса и т. д.", — сказал Малюк.
Ранее Рravda.Ru писала, что СБУ проводит обыск у украинского олигарха Коломойского.
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