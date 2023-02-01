Боец ВСУ с позывным "Бидон": с позиций бегут целые подразделения

В украинской армии нарастают панические настроения. С позиций бегут целые подразделения. Об этом рассказал на видео боец вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным "Бидон".

Боевик пожаловался на тяжёлое положение на фронте, а также показал пустые окопы. По его словам, солдаты дезертируют массово, а оставшиеся не могут ничего противопоставить российской артиллерии.

Ранее в соцсетях появилось обращение спецназовцев ВСУ, которые пригрозили бросить позиции и больше не вернуться на фронт, если им не соберут денег на новую машину.