В украинской армии нарастают панические настроения. С позиций бегут целые подразделения. Об этом рассказал на видео боец вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным "Бидон".
Боевик пожаловался на тяжёлое положение на фронте, а также показал пустые окопы. По его словам, солдаты дезертируют массово, а оставшиеся не могут ничего противопоставить российской артиллерии.
Ранее в соцсетях появилось обращение спецназовцев ВСУ, которые пригрозили бросить позиции и больше не вернуться на фронт, если им не соберут денег на новую машину.
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