Ходаковский: наступательные действия ВС РФ не вызывают паники у ВСУ

Наступательные действия российских военных не вызывают панику у противника, и это нужно учитывать, заявил командир батальона "Восток" армии Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский.

"Мы можем полагать, что он сейчас задёргается, отменит все планы и перебросит силы туда, где мы создаём напряжение, но он резервирует на острых для себя участках ровно столько, сколько достаточно для нашего сдерживания, а сам продолжает строить собственные наступательные планы", — написал комбат в своём Telegram-канале.

Он добавил, что вчера ночью, левее от фронта наступления ВС РФ на Угледар, боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) сами пытались вклиниться в порядки российских войск, однако были обращены в бегство.

Примечателен сам факт того, что всушники пытаются дерзить, заметил Ходаковский.

"Но это на локальном куске, а речь больше идёт о более масштабном замысле", — заключил командир.