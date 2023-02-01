Наступательные действия российских военных не вызывают панику у противника, и это нужно учитывать, заявил командир батальона "Восток" армии Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский.
"Мы можем полагать, что он сейчас задёргается, отменит все планы и перебросит силы туда, где мы создаём напряжение, но он резервирует на острых для себя участках ровно столько, сколько достаточно для нашего сдерживания, а сам продолжает строить собственные наступательные планы", — написал комбат в своём Telegram-канале.
Он добавил, что вчера ночью, левее от фронта наступления ВС РФ на Угледар, боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) сами пытались вклиниться в порядки российских войск, однако были обращены в бегство.
Примечателен сам факт того, что всушники пытаются дерзить, заметил Ходаковский.
"Но это на локальном куске, а речь больше идёт о более масштабном замысле", — заключил командир.
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