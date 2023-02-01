В Краматорске произошло частичное обрушение многоквартирного дома. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев. О причинах ЧП пока ничего неизвестно.
Украинские СМИ заявили, что в дом попала ракета. Её принадлежность не уточняется. По предварительным данным, разрушены квартиры в двух подъездах дома.
Ранее Рravda.Ru писала, что ВСУ прекратят обстреливать Донецк после освобождения Донбасса. Об этом заявил фотожурналист Денис Григорюк.
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Армия России нанесла удар по колоннам ВСУ на ключевой трассе снабжения украинских войск.