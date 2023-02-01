После взрыва в Краматорске частично обрушилась многоэтажка

В Краматорске произошло частичное обрушение многоквартирного дома. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев. О причинах ЧП пока ничего неизвестно.

Украинские СМИ заявили, что в дом попала ракета. Её принадлежность не уточняется. По предварительным данным, разрушены квартиры в двух подъездах дома.

Ранее Рravda.Ru писала, что ВСУ прекратят обстреливать Донецк после освобождения Донбасса. Об этом заявил фотожурналист Денис Григорюк.