Гайдай спрогнозировал начало наступления ВС РФ в Луганской области в феврале-марте

Союзные силы ВС РФ и НМ продолжают активные военные действия в зоне спецоперации на Украине. Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай спрогнозировал начало новых наступательных действий российских войск. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, ВС РФ готовятся к наступлению на Луганщине в феврале-марте.

"Уже мы наблюдаем, что начинается некоторое увеличение, не наступление, но анализ. Они пытаются найти слабые места в нашей обороне, увеличилось количество атак на направлении Сватово — Кременная. В феврале закончится подготовка оккупантов. Логично, чтобы их перебросили на Луганщину", — сказал Гайдай.

Глава Луганской ОГА отметил, что ситуация в области остаётся тяжёлой, но контролируемой.