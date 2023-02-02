Союзные силы ВС РФ и НМ продолжают активные военные действия в зоне спецоперации на Украине. Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай спрогнозировал начало новых наступательных действий российских войск. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
По его словам, ВС РФ готовятся к наступлению на Луганщине в феврале-марте.
"Уже мы наблюдаем, что начинается некоторое увеличение, не наступление, но анализ. Они пытаются найти слабые места в нашей обороне, увеличилось количество атак на направлении Сватово — Кременная. В феврале закончится подготовка оккупантов. Логично, чтобы их перебросили на Луганщину", — сказал Гайдай.
Глава Луганской ОГА отметил, что ситуация в области остаётся тяжёлой, но контролируемой.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.