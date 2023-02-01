До окончательного окружения Артёмовска российской армии осталось пройти 10 километров. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что ВС РФ сейчас держат город в "подкове", которая в скором времени превратится в "кольцо".
Марочко подчеркнул, что группировка ВСУ, которая осталась в Артёмовске, не может быть отведена из региона в плановом режиме.
"Если даже они попытаются это сделать, для них это может обернуться катастрофой. Бегство из данного населённого пункта ещё возможно", — уточнил Марочко в эфире Первого канала.
Некоторые боевики украинской армии пытаются сбежать, поскольку в Артёмовске противник несёт колоссальные потери, указал военный эксперт.
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