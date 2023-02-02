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Бойцы ВСУ заявили о жутких условиях на передовой в зоне СВО на Украине

Силовые структуры

Командование ВСУ отправляет на передовую военнослужащих с недостаточной подготовкой. Дочь одного из бойцов ВСУ Ольга сообщила, что её отец был призван 14 января, и уже через два дня он находился в составе 57-й бригады Вооружённых сил Украины на позициях в Бахмуте (Артёмовске). "МК" приводит историю, которую девушка опубликовала в соцсетях.

Бойцы ВСУ заявили о жутких условиях на передовой в зоне СВО на Украине

Она также рассказала о других случаях плохого отношения командиров к подчинённым. Ольга сообщила, что на позиции военных отправляют без тяжёлого вооружения. Им не предоставляют еду, дрова, амуницию.

"Про них просто забыли. Когда дозвонились до командования, там ответили что-то невнятное", — сообщает девушка.

Она отмечает, что власть закрывает глаза на все истории. Один из бойцов ВСУ рассказал о больших потерях солдат и призвал командование принять меры.

Военный из 57-й бригады проинформировал, что, если осколочные ранения размером меньше пятикопеечной монеты, то таких бойцов в медицинское учреждение не отправлять: приказано "вырезать в полевых условиях".

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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