Пилот ВВС Украины Фишер признал, что американский истребитель F-16 во многом уступает российскому Су-27

Видео, сделанное несколько лет назад, попало в Сеть. Однако количество пройденных лет вряд ли сказалось на характеристиках истребителей ВВС США.

Telegram-канал Fighterbomber опубликовал кадры, на которых украинских пилот после тренировочного вылета на американском истребителе F-16 делится своими впечатлениями.

"Машина мне понравилась. Но в плане характеристик, конечно, Су-27 она сильно уступает. Американцы на английском языке называют это dog fight — "собачья свалка". У нас называется ближнеманёвренный воздушный бой. Но тут Су-27 — король. Тут уже никуда не деться", — признался лётчик.

Киев надеется, что истребители Запада помогут каким-то образом переломить ход спецоперации. Однако подобные откровения экипажа говорят об обратном.

Пилот на видео — подполковник ВВСУ Дмитрий Фишер, который был сбит летом 2022 года.