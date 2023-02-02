Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что российские войска готовят какие-то рейды через границу на севере Украины.
Аналитики полагают, что руководство ВС РФ создают условия для эскалации. Таким образом, для украинских сил сложится весьма неприятная картина, так как они будут зажаты на северо-востоке страны. Кроме того, манёвр поможет отвлечь ВСУ от Донбасса.
Эти рейды якобы будут вестись с Курской, Белгородской и Брянской областей, где войска России сосредоточили свои резервы. Никаких доказательств своих предположений Институт не предоставил.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.