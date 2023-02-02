В США ISW информирует о подготовке войсками ВС РФ рейдов через границу на севере Украины

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что российские войска готовят какие-то рейды через границу на севере Украины.

Аналитики полагают, что руководство ВС РФ создают условия для эскалации. Таким образом, для украинских сил сложится весьма неприятная картина, так как они будут зажаты на северо-востоке страны. Кроме того, манёвр поможет отвлечь ВСУ от Донбасса.

Эти рейды якобы будут вестись с Курской, Белгородской и Брянской областей, где войска России сосредоточили свои резервы. Никаких доказательств своих предположений Институт не предоставил.