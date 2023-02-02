Подоляка заявил о начале обратного отсчёта для войск ВС Украины в Артёмовске

Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) для украинских войск складывается не лучшим образом. Военный журналист Юрий Подоляка сообщил, что город в полукольце.

Если ВС России совершат удачную наступательную операцию, взяв под свой контроль Ивановское, то трасса снабжения ВСУ Константиновка—Артёмовск будет перерезана. А дорога в город через Хромово будет под огневым контролем.

"Время в Артёмовске уже пошло, обратный отсчёт пошёл довольно быстро", — заявил Подоляка ИА REGNUM.

Также журналист указал на успехи ВС РФ возле населённых пунктов Благодатное и Парасковиевка.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ бегут из Артёмовска.