Боевики ВСУ массово убегают из Артёмовска

Армия Украины массово бежит из Артёмовска.

Еще 30 января ВС РФ там противостояли 12 крупных подразделений ВСУ: 1-я ТБР, 71-я ЕАБР, 24-я, 53-я, 60-я и 28-я МБР, 40-я АБР, 57-я МПБР, 111-я, 119-я, 125-я и 127-я бригада ТрО.

За последние двое суток из окрестностей города были выведены или отступили с потерями 24-я и 53-я МБР, 71-я ЕАБР, а так же батальоны наёмников и ССО ВСУ, сообщает портал "Украина.ру".

Замечена переброска 3-й ШБР из-под Клещеевки на север Артёмовска, которая, будет прикрывать отход потрёпанной 57-й МПБР. 24-я МБР и 111-я бригада тероборонщиков отведены западнее Славянска, где возводят оборонительные позиции у городской застройки. По всей вероятности, города будут не оборонять, уничтожать, отмечает издание.

Так Артёмовск готовят к сдаче, пытаясь удержаться на линии Новомарковко — Калиновка — Часов Яр. Серьёзные бои начнутся на линии Северск — Соледар и под Краматорском, подытожил портал.