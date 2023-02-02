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Боевики ВСУ массово убегают из Артёмовска

Силовые структуры

Армия Украины массово бежит из Артёмовска.

Боевики ВСУ массово убегают из Артёмовска

Еще 30 января ВС РФ там противостояли 12 крупных подразделений ВСУ: 1-я ТБР, 71-я ЕАБР, 24-я, 53-я, 60-я и 28-я МБР, 40-я АБР, 57-я МПБР, 111-я, 119-я, 125-я и 127-я бригада ТрО.

За последние двое суток из окрестностей города были выведены или отступили с потерями 24-я и 53-я МБР, 71-я ЕАБР, а так же батальоны наёмников и ССО ВСУ, сообщает портал "Украина.ру".

Замечена переброска 3-й ШБР из-под Клещеевки на север Артёмовска, которая, будет прикрывать отход потрёпанной 57-й МПБР. 24-я МБР и 111-я бригада тероборонщиков отведены западнее Славянска, где возводят оборонительные позиции у городской застройки. По всей вероятности, города будут не оборонять, уничтожать, отмечает издание.

Так Артёмовск готовят к сдаче, пытаясь удержаться на линии Новомарковко — Калиновка — Часов Яр. Серьёзные бои начнутся на линии Северск — Соледар и под Краматорском, подытожил портал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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