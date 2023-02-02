Близкий подрыв мощного снаряда ВС РФ уничтожил БТР-4Е ВСУ

В Сети опубликовано видео, которое было заснято военным ВСУ после поражения бронетехники украинских войск артиллерийским огнём ВС РФ. Снаряд лёг между БТР-4Е и БМП-3. Его близкий подрыв привёл к разрыву обеих единиц вражеской техники: бронетранспортёр потерял башню, боевая машина пехоты деформировалась.

На опубликованных кадрах виден дистанционно управляемый боевой модуль БМ-7 "Парус", который отлетел в сторону. На БТР от располагался в задней части корпуса.

"Справиться с этой техникой могут только управляемое ракетное оружие или авиация", — приводит слова производителя "Военное обозрение".

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной.