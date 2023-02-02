В Сети опубликовано видео, которое было заснято военным ВСУ после поражения бронетехники украинских войск артиллерийским огнём ВС РФ. Снаряд лёг между БТР-4Е и БМП-3. Его близкий подрыв привёл к разрыву обеих единиц вражеской техники: бронетранспортёр потерял башню, боевая машина пехоты деформировалась.
На опубликованных кадрах виден дистанционно управляемый боевой модуль БМ-7 "Парус", который отлетел в сторону. На БТР от располагался в задней части корпуса.
"Справиться с этой техникой могут только управляемое ракетное оружие или авиация", — приводит слова производителя "Военное обозрение".
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.