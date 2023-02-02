США разрешили европейским странам поставлять на Украину истребители F-16.
Издание Politico сообщает, что власти США не намерены блокировать передачу ВСУ Украине истребители F-16.
Высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что США не будут отправлять Киеву собственные самолёты, однако не намерены препятствовать данной передаче в случае, если решение о поставках будет принято странами-союзниками.
Авторы материла объяснили, что курс обучения на американских истребителях F-16 займёт у украинских пилотов полгода. Опытные же военные лётчики смогут пересесть на самолёты уже через три месяца.
Ранее Алексей Арестович прокомментировал отказ Джозефа Байдена поставлять самолёты на Украину.
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