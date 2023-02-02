Politico: США не будут препятствовать поставкам Украине истребителей F-16 странами-союзниками

США разрешили европейским странам поставлять на Украину истребители F-16.

Издание Politico сообщает, что власти США не намерены блокировать передачу ВСУ Украине истребители F-16.

Высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что США не будут отправлять Киеву собственные самолёты, однако не намерены препятствовать данной передаче в случае, если решение о поставках будет принято странами-союзниками.

Авторы материла объяснили, что курс обучения на американских истребителях F-16 займёт у украинских пилотов полгода. Опытные же военные лётчики смогут пересесть на самолёты уже через три месяца.

Ранее Алексей Арестович прокомментировал отказ Джозефа Байдена поставлять самолёты на Украину.