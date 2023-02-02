Джаралла: Россия будет применять свою схему ведения СВО на Украине до тех пор, пока Киев не одумается

Процесс ликвидации угрозы со стороны Украины для российских территорий будет продолжаться до тех пор, пока она будет исходить. Такое мнение высказал крымский политический эксперт Владимир Джаралла корреспонденту Pravda.Ru.

"Если идут обстрелы российской территории, то в конечном итоге Россия примет то решение, о котором буквально вчера сказал президент на совещании с высшим руководством страны, о том, что должна быть обеспечена оборона Белгородской области", — сказал эксперт.

Агрессия противника в Херсонской области, которая является российской территорией, вынуждает Россию делать всё возможное, чтобы освободить её от ВСУ. Ведь такая великая держава не может терпеть угрозу своей безопасности, исходящей от страны, которая уступает по всем ресурсам, считает Джаралла.

Россия на протяжении всего времени с начала спецоперации пыталась найти инструменты и способы для достижения своих целей путём переговоров и диалога, но этого не случилось, констатирует собеседник.

"Но одним из инструментов великой державы, признаков великой державы является наличие в её инструментарии такого средства, как сила. И поэтому пришло время силовых решений. Они пока продолжаются. И нужно заметить, что Россия в данном случае ведёт себя по одной и той же схеме: она, экономя ресурсы и жизни людей, доходит до определенного предела и останавливается, желая увидеть с противоположной стороны стремление к разумному диалогу", — объяснил Джаралла.

Если ответа Киева нет, то всё начинается заново. И, вероятно, данная схема будет работать до тех пор, пока власти Украины не одумаются или на данной территории не появится что-то "совершенно новое", не угрожающее интересам РФ, заключил эксперт.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия делает всё возможное, чтобы отодвинуть ВСУ на безопасное для России расстояние.