Линин: после взятия Артёмовска ВС РФ откроется доступ к рубежам ВСУ в Славянске и Краматорске

После перехода Артёмовска (Бахмута) под контроль российской армии откроется выход к рубежам ВСУ в Славянске и Краматорске. Также после освобождения города у ВС РФ появится возможность выйти на линию Торецк — Нью-Йорк. Взятие этих населённых пунктов позволит российским войскам получить значительное преимущество в регионе. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Линин.

Он назвал линию Краматорск — Славянск — Дружковка "цитаделью", которая расположена на западном берегу реки Казённый Торец.

"Любая водная преграда становится линией обороны, и ВСУ будут цепляться за населённые пункты на их берегах. Взятие Бахмута открывает выход ВС РФ к контролируемой ВСУ Славянско-Краматорской агломерации и с севера создает угрозу укрепрайону ВСУ по линии Торецк — Нью-Йорк", — объяснил военкор в беседе с URA.RU.

Кроме того, после перехода города Часов Яр под контроль российской армии группировка ВСУ не сможет подвозить ресурсы в Артёмовск, добавил Линин.