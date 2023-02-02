Рожин: признаков начала системного отвода ВСУ из Бахмута пока нет

Военный эксперт Борис Рожин рассказал об обстановке в Артёмовске (Бахмуте) на середину дня 2 февраля. По словам аналитика, оперативного окружения города пока нет, а как минимум одна дорога доступна для использования в интересах снабжения артёмовской группировки вооружённых сил Украины (ВСУ).

Перехвата её не стоит ожидать ранее взятия Парасковиевки и Красной Горы, считает он.

Эксперт добавил также, что противник пока прочно удерживает населённый пункт Красное, полноценного штурма которого пока нет. Идёт укрепление позиций противника к юго-востоку и югу от Часов Яра.

По словам Рожина, нет пока и признаков начала системного отвода ВСУ из Бахмута.

"Пока что противник стремится максимально долго подержаться за позиции в городе, покуда сохраняется возможность снабжения. В этом плане бои у Красной Горы и Парасковиевки имеют решающее значение для ускорения событий в Артемовске", — заключил аналитик.