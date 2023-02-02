Полковник Матвийчук: ВС РФ осталось пять километров, чтобы замкнуть кольцо окружения у Бахмута

Ловушка, в которую попали вооружённые силы Украины (ВСУ) у Артёмовска (Бахмута), захлопнется в ближайшие дни. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с "МК".

По словам аналитика, российским военным осталось пройти всего 5-7 километров, чтобы замкнуть кольцо вокруг города.

"Противник, собственно, уже в окружении. ВСУ на этом участке находятся под полным огневым контролем. Я думаю, что в течение 7-8 дней мы уже получим результаты", — заметил собеседник издания.

Он добавил, что бойцы, освобождавшие Артёмовск, Соледар и Угледар, будут направлены на отдых после завершения этих операций, а их место займут резервы, которые продолжат уничтожать врага дальше.