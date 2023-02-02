Марочко заявил, что военнослужащие ВСУ начали переходить на сторону ВС РФ

Военнослужащие ВСУ начали переходить на сторону русской армии и изъявлять желание воевать против киевского режима. Об этом рассказал подполковник НМ ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, это очень поможет России в выполнении задач СВО на Украине. Эксперт отмечает, что переход на сторону ВС РФ является шансом для украинских боевиков сохранить жизнь.

"Многие после того, что увидели на линии боевого соприкосновения, изъявляют инициативу брать в руки оружие и идти уже в обратном направлении, на Киев. Поэтому я считаю, что, на данный момент нам такие военнослужащие могли бы помочь в том, что мы делаем — освобождаем Украину от преступной киевской власти", — объяснил Марочко в беседе с URA.RU.

Он сообщил, что желающие воевать на стороне России проходят проверку у спецслужб на искренность своих намерений.