Мардан: Путин пригрозил Западу применением ядерного оружия

РФ не посылает танки в Европу, но ответит на поставки бронетехники НАТО на Украину.

Об этом сегодня на митинге, посвященном 80-летию Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде сказал президент Владимир Путин.

У России есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится, в частности отметил глава РФ.

Однако журналист Сергей Мардан уверен, что лидер государства заявил о применении ядерного оружия.

"Попытка воевать с Россией руками прокси с использованием всего военного потенциала НАТО, закончится ядерным ударом по альянсу. Вряд ли Путин ограничится территорией бывшей УССР. Жешув и база Рамштайн получат свою личную мегатонну", — пишет журналист в своём аккаунте мессенджера.