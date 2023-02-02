В эфире "Первого канала" советник главы ДНР Игорь Кимаковский проинформировал о сложной ситуации на всей линии боевого соприкосновения. Особенно он отметил район Кременной, где ВСУ несут серьёзные потери и в живой силе, и в технике.
"В районе Кременной, где держит оборону 237-й десантно-штурмовой полк, вчера противник пробовал контратаковать несколькими малыми группами", — сказал Кимаковский.
Также он сообщил, что возле Угледара российские войска перерезали пути снабжения противника.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.