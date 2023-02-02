FT: в НАТО жалуются на логистические сложности с поставками танков Leopard 2 на Украину

Украинские военнослужащие приступят к обучению работе с танками Leopard 2 уже на следующей неделе, однако в какой стране оно будет проходить — неизвестно. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Издание ссылается на чиновников Североатлантического альянса и сообщает, что в обучении будут задействованы танковые экипажи НАТО, которые уже имеют необходимые навыки. Они отмечают, что доставка тяжёлой военной техники на Украину вызывает проблемы.

"Если мы хотим доставить их вовремя, хотя бы к апрелю, представьте, сколько понадобится железнодорожных составов, чтобы это сделать. Это проблема. Сложности логистики. И я сейчас говорю только о танках. А это же ещё запчасти, боеприпасы. Время крайне ограничено", — приводит слова чиновника FT.