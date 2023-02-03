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Reuters: армия России сменит тактику, если ВСУ получат самонаводящиеся ракеты GLSDB

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ сменят тактику боевых действий, если НАТО передаст Киеву самонаводящиеся ракеты GLSDB, способные поражать объекты на расстоянии свыше 150 километров. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на западных аналитиков.

Reuters: армия России сменит тактику, если ВСУ получат самонаводящиеся ракеты GLSDB

Как отметил эксперт во вооружению Том Карако, новая техника улучшит положение украинской армии. Он назвал готовящиеся поставки ракет GLSDB важным шагом, который повлияет на дальнейшее развитие конфликта.

По его мнению, российским военным придётся угадывать, какие цели для поражения выберут украинские солдаты.

"Это заставит Россию перемещать свои припасы ещё дальше от линии боевого соприкосновения, что может усложнить наступление", — сказано в материале.

Агентство подчёркивает, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны получить ракеты GLSDB к весне 2023 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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