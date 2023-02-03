В пятницу, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области прозвучал громкий взрыв.
Об этом со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, сообщает телеканал RT.
Также утром в администрации населённого пункта Ясиноватая (Донецкая Народная Республика) заявили об обстреле их здания со стороны боевиков ВСУ. Есть информация, что кабинет главы получил повреждения.
Накануне вечером сообщалось также, что в Кировоградской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.