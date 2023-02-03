Военкор Пегов: Запорожское направление СВО на земле практически замерло

Военный корреспондент Семён Пегов оценил ситуацию на Запорожском направлении специальной военной операции (СВО).

По его словам, интенсивность боёв в этой зоне СВО существенно снизилась.

"Запорожское направление на земле практически замерло", — уточнил Пегов.

Он также заявил о снижении участка обстрелов со стороны российской армии. Как пояснил военкор, под ударами остаются следующие населённые пункты:

Орехов;

Новоданиловка;

Чаровное;

Гуляйполе;

Малиновка;

Полтавка.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения укрепили позиции на новых территориях региона, которые были отбиты у боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).