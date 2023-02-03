Подоляка: решение Киева создать восемь новых "элитных бригад" — разумное, но одноразовое

Военный эксперт Юрий Подоляка прокомментировал сообщение о том, что в Киеве решили создать восемь новых "элитных бригад" для ведения весенней военной кампании из полицейских, пограничников и бойцов Национальной гвардии.

По словам и. о. министра внутренних дел Украины Игоря Клименко штурмовые бригады будут созданы в структурах МВД. Они будут принимать участие в "освобождении" Луганска, Донецка и Крыма.

"Решение разумное, но одноразовое. Но, похоже, других вариантов у Киева уже нет. Всё будет вложено в этот самый "последний и главный весенний удар", — оценил новость аналитик.

Он также отметил, что чем дальше, тем всё больше сегодня на Украине сходства с подготовкой гитлеровской Германии к Курской битве.