Глава Чечни Кадыров заявил, что бойцы "Ахмата" ВС РФ выбили ВСУ из опорного пункта под Северском

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военкоры "Русской Весны" проинформировали об успехах русской армии.

Подразделения ВС РФ ворвались на позиции ВС Украины у Северска и уничтожили врага в окопах. Военные спецназа "Ахмат" совместно со второй бригадой второго армейского корпуса продолжают успешное наступление.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что после серии атак в районе населённого пункта Весёлое они отбили стратегически важный опорный пункт. В результате боёв ВС РФ заняли более выгодное положение по сравнению с ВСУ и готовятся развивать наступление.