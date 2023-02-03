Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военкоры "Русской Весны" проинформировали об успехах русской армии.
Подразделения ВС РФ ворвались на позиции ВС Украины у Северска и уничтожили врага в окопах. Военные спецназа "Ахмат" совместно со второй бригадой второго армейского корпуса продолжают успешное наступление.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что после серии атак в районе населённого пункта Весёлое они отбили стратегически важный опорный пункт. В результате боёв ВС РФ заняли более выгодное положение по сравнению с ВСУ и готовятся развивать наступление.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.