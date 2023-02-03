Боевики ВСУ прячут системы ПВО в Херсоне из-за дронов-камикадзе ВС РФ "Ланцет"

С середины января украинская армия вынуждена постоянно перемещать комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 в Херсонской области из-за активности барражирующих боеприпасов ВС РФ "Ланцет". Об этом сообщили корреспонденты "Военной хроники".

За несколько недель дроны поразили радиолокационные станции 30Н6, 76Н6 и пусковой комплекс 5П85СД противника. Техника состояла на вооружении 160-й зенитной ракетной бригады, входящей в состав оперативного командования "Юг", сообщили военкоры.

Из-за отсутствия необходимой защиты от российских беспилотников ВСУ вынуждены строить ложные цели из дерева и обрезков железа, а также использовать самодельные сети со стальными прутьями.

В результате поражения военной техники 160-й бригады боевая работа по противовоздушному и противоракетному прикрытию подразделений ВСУ в Херсоне перешла на другое подразделение — 208-ю зенитную ракетную бригаду.

"Однако позиции этого подразделения расположены ближе к линии фронта и подвергаются ударам не только барражирующих боеприпасов "Ланцет" и "Куб", но и реактивных комплексов "Торнадо-С" и "Ураган-1М", — отмечается в материале.