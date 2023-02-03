Военный эксперт Илья Крамник: ВСУ маскируют свои склады вооружения под гражданские объекты

Военный эксперт Илья Крамник объяснил, какие проблемы связаны с крупными складами вооружения в зоне СВО на Украине.

По словам специалиста, ВС России пришлось расформировать свои крупные склады оружия на передовой из-за частых атак украинских HIMARS.

"Удобно пользоваться крупным складом, расположенным у линии фронта. Но, когда противник его постоянно обстреливает, приходится расформировывать один объект в несколько маленьких. И это очень неудобно. Требуется больше транспорта, людей и времени на подвоз нужного объёма груза", — отметил Крамник в беседе с изданием "Украина.ру".

Украинская сторона столкнулась с аналогичной проблемой. ВСУ также вынуждены рассредотачивать свои склады вдали от передовой. Всё чаще они маскируют их под гражданские объекты, размещая оружие прямо в жилом секторе. Поэтому, когда ВС РФ уничтожают склады противника, Киев незамедлительно обвиняет российскую армию в военных преступлениях.